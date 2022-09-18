ВСУ расширяют позиции и могут оцепить удерживаемые вокруг Лимана российские войска, - ISW

Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые удерживаются вокруг Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что силы РФ в Лимане по-прежнему состоят в значительной части из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.