ВСУ расширяют позиции и могут оцепить удерживаемые вокруг Лимана российские войска, - ISW
Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые удерживаются вокруг Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.
В ISW указывают, что силы РФ в Лимане по-прежнему состоят в значительной части из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", - добавили в Институте изучения войны.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.
Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства.
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