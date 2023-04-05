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Аналітики ISW пояснили, чому Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю

Фото: В ISW пояснили, чому Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Києву перед контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

"

В ISW вказують, що виступи

До слова, Інститут вивчення війни

  • Кремль спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5-6 квітня.
  • Показова відповідь засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вбивство російського мілблогера Максима Фоміна свідчить про те, що він, найімовірніше, вважає напад частково спрямованим проти нього самого.
  • Кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
  • Кремль намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої ​​критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.
  • Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Шойгу заявив, що поточний цикл весняного призову в Росії проходить за планом.
  • Білоруські державні ЗМІ повідомили, що білоруський Комітет державної безпеки заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі теракту в Гродно.

Нагадаємо, Путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Світ вже відреагував на заяву диктатора.

У ЄС вказали, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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