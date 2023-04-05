Аналітики ISW пояснили, чому Кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю

Аналітики зазначили, що 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.
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В ISW вказують, що виступи
До слова, Інститут вивчення війни
Кремль спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5-6 квітня.
Показова відповідь засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вбивство російського мілблогера Максима Фоміна свідчить про те, що він, найімовірніше, вважає напад частково спрямованим проти нього самого.
Кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
Кремль намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.
Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Шойгу заявив, що поточний цикл весняного призову в Росії проходить за планом.
Білоруські державні ЗМІ повідомили, що білоруський Комітет державної безпеки заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі теракту в Гродно.