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Аналитики ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием

Фото: В ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.

В ISW указывают, что выступления

Институт изучения войны

  • Кремль попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля.
  • Показательный ответ основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на убийство российского милблогера Максима Фомина свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, считает нападение частично направленным против него самого.
  • Кремль продолжает пытаться заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь больших долгосрочных экономических последствий.
  • Кремль пытается переложить больше ответственности за развитие российской промышленности на региональные органы, чтобы изолировать себя от возможной критики по ухудшению экономической ситуации в России.
  • Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Шойгу заявил, что нынешний цикл весеннего призыва в России проходит по плану.
  • Белорусские государственные СМИ сообщили, что белорусский Комитет государственной безопасности арестовал двух мужчин по подозрению в попытке теракта в Гродно.

Напомним, Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Мир уже отреагировал на заявление диктатора.

В ЕС указали, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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КремльЯдерное оружиеСергей ШойгуВойна России против Украины