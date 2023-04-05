Аналитики ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием

Аналитики отметили, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.
В ISW указывают, что выступления
Институт изучения войны
Кремль попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля.
Показательный ответ основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на убийство российского милблогера Максима Фомина свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, считает нападение частично направленным против него самого.
Кремль продолжает пытаться заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь больших долгосрочных экономических последствий.
Кремль пытается переложить больше ответственности за развитие российской промышленности на региональные органы, чтобы изолировать себя от возможной критики по ухудшению экономической ситуации в России.
Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
Шойгу заявил, что нынешний цикл весеннего призыва в России проходит по плану.
Белорусские государственные СМИ сообщили, что белорусский Комитет государственной безопасности арестовал двух мужчин по подозрению в попытке теракта в Гродно.