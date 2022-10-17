Аналітики ISW назвали стратегічні точки, які має звільнити Україна

Плани президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України навряд чи зміняться незалежно від того, чи станеться припинення вогню чи якесь інше врегулювання. Україна має повернути певні райони, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку та економічну життєздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації, яку Путін може отримати, щоб підготуватися до майбутньої агресії проти України.

Україна має опиратися спокусі заморозити лінії бойових дій таким чином, щоб не дозволити створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії.

Херсон

Якщо Україна відновить контроль над усім західним берегом річки Дніпро, росіяни, швидше за все, вважатимуть наземні атаки на південний захід надзвичайно важкими. Таким чином, довготривала обороноздатність Миколаєва, Одеси та всього українського узбережжя Чорного моря значною мірою залежить від звільнення західного Херсона.

Річка Дніпро має бути не першою лінією оборони України, а останньою. Переправи через річки, що оспорюються, дуже складні, але їх можна полегшити, якщо атакуючий може зробити все приготування прямо на річці, включаючи створення захищених артилерійських позицій, попереднє розміщення мостового обладнання, накопичення необхідних припасів і, як правило, створення всієї інфраструктури, необхідної для переходу.

Запорізька область

Розгляд ключових територій у східній частині Херсонської та західної частини Запорізької областей має враховувати питання безпеки та економіки через розташування Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Станція забезпечувала значну частину електроенергії України до вторгнення 2022 року, і її втрата вимагатиме значних інвестицій для заміни генеруючих потужностей та, можливо, перепроектування елементів української електромережі.

Таким чином, звільнення Енергодару таким чином, щоб завод почав працювати знову, має вирішальне значення для стримування витрат часу та грошей на відновлення економіки України.

Донбас

Відновлення життєздатної української економіки, яка не потребує великих обсягів довгострокової міжнародної фінансової допомоги, потребує повернення економічного району Донбасу під контроль Києва.

Військові вимоги для цього відновлення включають визволення Україною Маріуполя, а також автомобільних та залізничних мереж на північ через Волноваху у бік Донецька та на захід у бік Мелітополя та Запоріжжя. Для встановлення надійного українського контролю над Маріуполем необхідно звільнити хоча б частину земель, захоплених у 2014 році. Лінія контролю, що виникла внаслідок цього вторгнення, проходила надто близько до міста, щоб дозволити його захисникам уникнути оточення перед рішучими атаками.

Аналогічні економічні аргументи справедливі для історично-промислових міст Донецька, Сєвєродонецька та Луганська. В решті районів окупованого північного сходу України баланс турбот зміщується насамперед в аграрний сектор.

Однак на північному сході України є кілька стратегічно важливих територій. Міста Сватове, Старобільськ і Біловодськ розташовані на великих транспортних розв'язках, контроль над якими частково визначає, які бази в самій Росії можуть використовувати для прямої підтримки майбутніх нападів на Україну.

Крим

Кримський півострів нарешті стратегічно важливий як для НАТО, так і для України. Російське володіння півостровом дозволяє Росії розміщувати протиповітряні та протикорабельні ракети на 325 кілометрів на захід.

Це дозволяє Росії розміщувати авіацію в Севастополі приблизно на 300 кілометрів на захід, ніж авіабази на території РФ. Ці відмінності мають велике значення для масштабу та розмаху повітряної та ракетної загрози, яку Росія може представляти для південно-східного флангу НАТО, а також для здатності Росії підготувати та підтримати майбутні вторгнення в Україну.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Декілька російських джерел повідомили про відновлення українських атак на Херсонському напрямку, а українські джерела повідомили про більшу, ніж у середньому, кількість щоденних обстрілів і ракетних ударів, але українські сили зберігають оперативну мовчанку.

Українські військові представники заявили, що російські війська помилково стверджують, що за останні кілька днів захопили кілька міст неподалік Бахмута, українські сили утримують свої позиції від російських атак. Російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про настання в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі втрат на північному сході і півдні України.

Головне розвідувальне управління України оголосило нагороду у розмірі 100 тисяч доларів за затримання екс-головника "ДНР" Ігоря Гіркіна і підтвердило його присутність в Україні.

Російських військових та матеріали продовжують перекидати Білорусь.

Російська окупаційна влада в Херсоні посилює фільтраційні заходи проти українських партизанів і активізує зусилля з евакуації персоналу з Херсона до Криму.

16 жовтня невідомі напали на військкомат у Підмосков'ї із коктейлем Молотова.