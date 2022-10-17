Аналитики ISW назвали стратегические точки, которые должна освободить Украина

Планы президента РФ Владимира Путина по захвату Украины вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня или какое-либо другое урегулирование. Украина должна вернуть определенные районы, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Кремль воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к будущей агрессии против Украины, пишут аналитики.

"Украина должна сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России", - считают аналитики.

Херсонская область

Если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки Днепр, россияне, скорее всего, сочтут наземные атаки на юго-запад чрезвычайно трудными. Таким образом, долговременная обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в немалой степени зависит от освобождения западного Херсона.

Река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней. Оспариваемые переправы через реки очень сложны, но их можно облегчить, если атакующий может сделать все приготовления прямо на реке, включая создание защищенных артиллерийских позиций, предварительное размещение мостового оборудования, накопление необходимых припасов и, как правило, создание всей инфраструктуры, необходимой для перехода.

Запорожская область

Рассмотрение ключевых территорий в восточной части Херсонской и западной части Запорожской областей должно учитывать вопросы безопасности и экономики из-за расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Станция обеспечивала значительную часть электроэнергии Украины до вторжения 2022 года, и ее потеря потребует значительных инвестиций для замены генерирующих мощностей и, возможно, перепроектирования элементов украинской электросети.

Таким образом, освобождение Энергодара имеет решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономики Украины.

Донбасс

Восстановление жизнеспособной украинской экономики, не требующей больших объемов долгосрочной международной финансовой помощи, требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева.

Военные требования для этого восстановления включают освобождение Украиной Мариуполя, а также автомобильных и железнодорожных сетей на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья. Для установления надежного украинского контроля над Мариуполем необходимо освободить хотя бы часть земель, захваченных в 2014 году. Линия контроля, возникшая в результате этого вторжения, проходила слишком близко к городу, чтобы позволить его защитникам избежать окружения перед лицом решительных атак.

Аналогичные экономические аргументы справедливы для исторически промышленных городов Донецка, Северодонецка и Луганска. В остальных районах оккупированного северо-востока Украины баланс экономики смещается в первую очередь в аграрный сектор.

Однако на северо-востоке Украины есть несколько стратегически важных территорий. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных транспортных развязках, контроль над которыми отчасти определяет, какие базы в самой России оккупанты могут использовать для прямой поддержки будущих нападений на Украину.

Крым

Крымский полуостров, наконец, стратегически важен как для НАТО, так и для Украины. Российская оккупация полуострова позволяет ей размещать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров западнее.

Это позволяет России размещать авиацию в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы ​​на территории РФ. Эти различия имеют большое значение для масштаба и размаха воздушной и ракетной угрозы, которую Россия может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для способности России подготовить и поддержать будущие вторжения в Украину.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Несколько российских источников сообщили о возобновлении украинских атак на Херсонском направлении, а украинские источники сообщили о большем, чем в среднем, количестве ежедневных обстрелов и ракетных ударов, но украинские силы хранят оперативное молчание.

Украинские военные представители заявили, что российские войска ложно утверждают, что за последние несколько дней захватили несколько городов недалеко от Бахмута, украинские силы удерживают свои позиции от российских атак. Российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины.

Главное разведывательное управление Украины объявило награду в размере 100 тысяч долларов за поимку экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина и подтвердило его присутствие в Украине.

Российских военных и материалы продолжают перебрасывать в Беларусь.

Российские оккупационные власти в Херсоне усиливают фильтрационные меры против украинских партизан и активизируют усилия по эвакуации персонала из Херсона в Крым.

16 октября неизвестные напали на военкомат в Подмосковье с коктейлем Молотова.

Сообщается, что местные российские власти в Краснодарском крае намерены мобилизовать еще 1000 человек к декабрю 2022 года, что противоречит заявлению Путина о том, что мобилизация завершится к концу октября 2022 года.

Плохое медицинское обслуживание как в передовых, так и в тыловых российских подразделениях усугубляет и без того серьезные проблемы с моральным духом.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 12 октября украинские военные деоккупировали 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Более детально о продвижении украинских войск на юге и о перспективах освободить Херсон можете узнать в материале РБК-Украина.

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