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Аналітики ISW фіксують соціальний розлом у РФ через нерівномірне проведення Путіним мобілізації

Фото: У Росії фіксують соціальний розлом через нерівномірне проведення Путіним мобілізації (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Нерівномірне проведення часткової мобілізації керівником Кремля Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії диктатора підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Мобілізація виявила системні розломи

Фахівці навели слова депутата Держдуми Сергія Миронова, який 18 жовтня заявив, що

Він звинуватив

Миронов також

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії.

Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни відмовляються виконувати накази командування та влаштовують бунти.

У той же час українські військові почали брати в полон перших мобілізованих.

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