Аналитики ISW фиксируют социальный разлом в РФ из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации

Неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что действия диктатора подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.
В ISW подчеркнули, что в РФ ответственность за стрельбу возложили на двух принудительно мобилизованных этнических таджиков, а российское информационное пространство в большинстве своем ответило жестокой ксенофобской риторикой против среднеазиатских мигрантов и других периферийных социальных групп.
Специалисты привели слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который 18 октября заявил, что
Он обвинил
Миронов также
Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную"мобилизацию в России.
Позже стало известно, что мобилизированные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты.
В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных.
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