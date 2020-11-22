Аналитики дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В конце ноября курс доллара вырастет до 28,5 грн

В течение следующей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Похоже, до конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, но даже о символическом визите миссии фонда в страну. В бюджете возникает дыра, которую непонятно, каким образом можно закрыть", - отметил он.

По его словам, перед правительством возникает несколько вариантов действий, но среди них нет хорошего. Первый: попытаться разместить еврооблигации или попытаться привлечь иное финансирование на рыночной основе. В ситуации с приостановкой программы МВФ привлечь получится (если получится) мало и дорого.

Второй вариант - жесткий секвестр расходов бюджета. Это жестко ударит по социальной защищенности населения и ударит по рейтингу власти, но, отчасти, могло бы способствовать сохранению макростабильности, уменьшению инфляции и укреплению гривны.

Третий вариант - эмиссионное финансирование дефицита, запуск печатного станка. Это позволит закрыть краткосрочные проблемы бюджета, но в более отдаленной перспективе (через 3-6 месяцев) приведет к неизбежному росту инфляции и девальвации гривны. Хорошая (отчасти) новость заключается в том, что в этом случае до конца года гривна не успеет почувствовать на себе удар, и до определенного времени стабильность на валютном рынке может сохраниться.

"Правильным вариантом было бы оперативное внедрение антикоррупционных реформ, включая реформу судебной системы и вопрос с электронными декларациями, это бы способствовало возобновлению сотрудничества с МВФ. Но хватит ли на это политической воли - вопрос открытый", - констатировал аналитик.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,20 до 28,26 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,11/28,13 до 28,33/28,34 (+0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,12/28,34 до 28,27/28,50 (+0,5%/+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по ее словам, для выделения очередного транша кредита необходимо полное взаимопонимание.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.