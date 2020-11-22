Аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кінці листопада курс долара виросте до 28,5 грн

Протягом наступного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Схоже, до кінця року Україні доведеться забути не тільки про транш МВФ, але навіть про символічний візит місії фонду в країну. В бюджеті виникає дірка, яку незрозуміло, яким чином можна закрити", - зазначив він.

За його словами, перед урядом виникає кілька варіантів дій, але серед них немає хорошого. Перший: спробувати розмістити єврооблігації або спробувати залучити інше фінансування на ринковій основі. У ситуації з припиненням програми МВФ залучити вийде (якщо вийде) мало і дорого.

Другий варіант - жорсткий секвестр видатків бюджету. Це жорстко вдарить по соціальній захищеності населення і вдарить по рейтингу влади, але, почасти, могло б сприяти збереженню макростабільності, зменшенню інфляції та зміцненню гривні.

Третій варіант - емісійне фінансування дефіциту, запуск друкарського верстата. Це дозволить закрити короткострокові проблеми бюджету, але у віддаленій перспективі (через 3-6 місяців) призведе до неминучого зростання інфляції і девальвації гривні. Хороша (частково) новина полягає в тому, що в цьому разі до кінця року гривня не встигне відчути на собі удар, і до певного часу стабільність на валютному ринку може зберегтися.

"Правильним варіантом було б оперативне впровадження антикорупційних реформ, включаючи реформу судової системи та питання з електронними деклараціями, це б сприяло відновленню співпраці з МВФ. Але чи вистачить на це політичної волі - питання відкрите", - констатував аналітик.

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,20 до 28,26 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,11/28,13 до 28,33/28,34 (+0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,12/28,34 до 28,27/28,50 (+0,5%/+0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивним телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, за її словами, для виділення чергового траншу кредиту необхідно повне взаєморозуміння.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.