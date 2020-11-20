Курс доллара значительно вырос к концу недели

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 28,3553 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 20 ноября составляет 28,2572 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после трех дней снижения.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.