Аналітик назвав рішення Трампа, які призвели до обвалу фондового ринку

"Минулого тижня (3-9 березня – ред.) нова низка суперечливих рішень адміністрації США в торговій політиці посилила свій деструктивний вплив на настрої інвесторів і спричинила чергову хвилю розпродажів у більшості сегментів фінансових ринків", - сказав він.

Падіння фондових індексів

Після непослідовних рішень Трампа щодо імпортних мит для Китаю, Канади та Мексики, додав експерт, фондові індекси США показати найгірше тижневе падіння з вересня 2024 року, наприклад, індекс S&P 500 впав на 3,1%, а Nasdaq 100 – на 3,3%.

При цьому, вартість казначейських облігацій США за тиждень також знизилась, а дохідність, відповідно, зросла: на 9 базових пункти до 4,30% для десятирічних і на 1 базовий пункт до 4,00% для дворічних паперів.

"За оцінками агенції Bloomberg, загальне тижневе падіння вартості фондів, які інвестують в американські акції, а також у казначейські й корпоративні облігації, склало за тиждень біля 2% – найгірший показник із жовтня 2023 року", - сказав Олександр Мартиненко.

За його словами, митна політика США вплинула і на товарні ринки, зокрема, вона посилила попит на золото та інші дорогоцінні метали, ціни на які знову опинились у лідерах зростання на ринках сировини минулого тижня.

Разом з тим, продовжують надходити сигнали про подальше охолодження американської економіки. Як приклад, експерт навів ситуацію на ринку праці: "Дані про зайнятість у США за лютий показали, що кількість нових робочих місць виявилася менше, ніж очікувалось, тоді як рівень безробіття підріс до 4,1% з 4,0% у січні".

Подальше зростання тривожності

Олександр Мартиненко підкреслив, що нервозність на ринках продовжує посилюватися, адже залишається в силі чергове підвищення мит США на китайські товари, а напруженість між двома країнами зростає.

"Непередбачуваність дій США в зовнішній політиці дедалі більше погіршує настрої не тільки інвесторів, але й бізнесу. Це зрештою може нашкодити провідним економікам світу навіть більше, ніж самі підвищення імпортних мит", - сказав він.