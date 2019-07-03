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Аналитик дал прогноз курса доллара в начале июля

Новости » Финансы    03.07.2019 - 15:25
Аналитик дал прогноз курса доллара в начале июля
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Психологическая отметка в 26 грн/доллар пока пройдена не будет

Потенциал для снижения курса доллара по отношению к гривне ограничен, и дальнейшего снижения уже не будет. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, доллар в последние дни максимально плотно подошел к отметке в 26 гривен за доллар. Минимальные отметки тестирует гривна и на наличном рынке, спустившись к цене в 26,10 гривен за доллар.

"В дальнейшем, как и ранее в предыдущих годах, центробанк будет проводить интервенции и выкупать излишки долларовой ликвидности, позволяя доллару держать текущие отметки", - считает эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на межбанке 3 июля в продаже снизился до 26,02 грн/доллар, в покупке до 26,00 грн/доллар.

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно), отмечается в обзоре.

Доллар на межбанке упал до психологической отметки Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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