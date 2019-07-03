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Аналітик дав прогноз курсу долара на початку липня

Новини » Фінанси    03.07.2019 - 15:25
Аналітик дав прогноз курсу долара на початку липня
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Психологічна позначка в 26 грн/долар поки не буде пройдена

Потенціал для зниження курсу долара по відношенню до гривні обмежений, і подальшого зниження вже не буде. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, долар в останні дні максимально щільно підійшов до позначки в 26 гривень за долар. Мінімальні позначки тестує гривня і на готівковому ринку, спустившись до ціни 26,10 гривень за долар.

"Надалі, як і раніше в попередніх роках, центробанк буде проводити інтервенції і викуповувати надлишок доларової ліквідності, дозволяючи долара тримати поточні оцінки", - вважає експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку 3 липня у продажу знизився до 26,02 грн/долар, купівлі до 26,00 грн/долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цього, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно), відзначається в огляді.

Долар на міжбанку впав до психологічної відмітки Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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