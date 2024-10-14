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"Анаконда Волинська". Українець показав, із ким несподівано зустрівся на природі (фото)

Чоловік помітив у селі Зелена на Волині змію, схожу на гадюку (фото: commons.wikimedia.org/EugeneB)
Автор: Ірина Костенко

У неділю, 13 жовтня, українець зустрів у селі Зелена Ковельського району Волинської області незвичного плазуна, якого назвав "Анаконда Волинська".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну публікацію Сергія Власюка в групі "Грибники Волині" у Facebook.

Що відомо про змію з села Зелена Волинської області

"Анаконда Волинська. Село Зелена, Ковельський район", - написав чоловік та оприлюднив відповідне фото.

Виходячи з нього, змію Власюк побачив в обідню пору - знімок зроблено о 13:12. Плазун заховався серед сухого листя та опалої хвої попід невеличким деревом.

Однак достатньо яскравий колір змії з характерним темнішим "візерунком" на спині зробив її достатньо помітною для людського ока.

Публікація Сергія Власюка (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

У коментарях під дописом користувачі соціальної мережі зробили різні припущення щодо того, до якого насправді виду належить плазун.

Дехто припускає, що це - гримучник техаський, інші пишуть що на фото - змія, схожа на мідянку.

Гримучник техаський і мідянка звичайна (інфографіка: animalia.bio)

Проте найбільше користувачів схильні вважати, що насправді на світлині - гадюка. Дехто навіть уточнює, що йдеться про "червону" гадюку або ж гадюку сеоанську.

Деякі з коментарів користувачів (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

Згідно з інформацією, опублікованою в онлайн-енциклопедії тваринного світу Animalia, знайдена чоловіком на Волині змія дійсно дещо схожа на вид отруйної змії родини Гадюкові - Гадюку сеоанську або Vipera seoanei.

Гадюка сеоанська (інфографіка: animalia.bio)

"Забарвлення у сеоанської гадюки мінливе: переважно бежевого кольору, але можуть бути він світло-коричневого до сірого з мінливим малюнком. Отрута змії дуже сильна, але летальних випадків серед людей не зареєстровано, бо змія кусає неоохоче та мешкає переважно далеко від людських поселень", - йдеться в описі цього плазуна.

Дикі тварини в населених пунктах

Нагадаємо, останнім часом в Україні побільшало випадків, коли дикі тварини трапляються на очі людям у різних населених пунктах - від невеличких селищ до міст.

Так, нещодавно в одному з центральних районів Києва місцеві мешканці помітили лося, який спокійно прогулювався попід житловим будинком. Зоозахисники зробили тварині заспокійливу ін'єкцію та безпечно повернули її в дику природу.

Читайте також, як у центрі Луцька помітили хижу тварину.

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