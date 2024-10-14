"Анаконда Волинська". Українець показав, із ким несподівано зустрівся на природі (фото)

Що відомо про змію з села Зелена Волинської області

"Анаконда Волинська. Село Зелена, Ковельський район", - написав чоловік та оприлюднив відповідне фото.

Виходячи з нього, змію Власюк побачив в обідню пору - знімок зроблено о 13:12. Плазун заховався серед сухого листя та опалої хвої попід невеличким деревом.

Однак достатньо яскравий колір змії з характерним темнішим "візерунком" на спині зробив її достатньо помітною для людського ока.

Публікація Сергія Власюка (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

У коментарях під дописом користувачі соціальної мережі зробили різні припущення щодо того, до якого насправді виду належить плазун.

Дехто припускає, що це - гримучник техаський, інші пишуть що на фото - змія, схожа на мідянку.

Гримучник техаський і мідянка звичайна (інфографіка: animalia.bio)

Проте найбільше користувачів схильні вважати, що насправді на світлині - гадюка. Дехто навіть уточнює, що йдеться про "червону" гадюку або ж гадюку сеоанську.

Деякі з коментарів користувачів (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

Згідно з інформацією, опублікованою в онлайн-енциклопедії тваринного світу Animalia, знайдена чоловіком на Волині змія дійсно дещо схожа на вид отруйної змії родини Гадюкові - Гадюку сеоанську або Vipera seoanei.

Гадюка сеоанська (інфографіка: animalia.bio)

"Забарвлення у сеоанської гадюки мінливе: переважно бежевого кольору, але можуть бути він світло-коричневого до сірого з мінливим малюнком. Отрута змії дуже сильна, але летальних випадків серед людей не зареєстровано, бо змія кусає неоохоче та мешкає переважно далеко від людських поселень", - йдеться в описі цього плазуна.