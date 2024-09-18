"Планують тимчасово приспати". Між будинками у центрі Києва заблукав лось (відео)

Між будинками в Шевченківському районі столиці люди помітили лося, який спокійно прогулювався під однією з будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Крім того, прес-служба КМДА оприлюднила відео, на якому можна побачити, як лось спокійно прогулюється вздовж одного зі столичних будинків.

Зазначається також, що лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари "Київського зоопарку" та "Київської міської лікарні ветеринарної медицини".

"Фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці", - уточнили у міській держадміністрації.

У КМДА розповіли, що заблукалого у столиці лося безпечно перевезуть за межі міста. Долучитися до порятунку тварини повинні співробітники:

Як розпізнати хвору тварину

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі тварини можуть переносити небезпечне інфекційне захворювання - сказ.

Оскільки у людей і тварин протікання цієї хвороби відрізняється, кожен повинен знати, як розпізнати хвору тварину та вберегти власне здоров'я.

Якщо попри всі застороги вас все ж таки вкусила тварина зі сказом, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, рану необхідно одразу ретельно промити - впродовж щонайменше 15 хвилин - мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці, препаратами із вмістом спирту 70%, розчином йоду 5% чи іншими подібними засобами.

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