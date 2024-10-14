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"Анаконда Волынская". Украинец показал, с кем неожиданно встретился на природе (фото)

Мужчина заметил в селе Зеленая на Волыни змею, похожую на гадюку (фото: commons.wikimedia.org/EugeneB)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 13 октября, украинец встретил в селе Зеленая Ковельского района Волынской области необычного пресмыкающегося, которого назвал "Анаконда Волынская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую публикацию Сергея Власюка в группе "Грибники Волыни" в Facebook.

Что известно о змее из села Зеленая Волынской области

"Анаконда Волынская. Село Зеленая, Ковельский район", - написал мужчина и опубликовал соответствующее фото.

Исходя из него, змею Власюк увидел в обед - снимок сделан в 13:12. Пресмыкающийся спрятался среди сухих листьев и опавшей хвои под небольшим деревом.

Однако достаточно яркий цвет змеи с характерным более темным "узором" на спине сделал ее достаточно заметной для человеческого глаза.

Публикация Сергея Власюка (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

В комментариях под постом пользователи социальной сети сделали различные предположения относительно того, к какому виду принадлежит пресмыкающийся.

Некоторые предполагают, что это - гримучник техасский, другие пишут что на фото - змея, похожая на медянку.

Гримучник техасский и медянка обыкновенная (инфографика: animalia.bio)

Однако большинство пользователей склонны считать, что на самом деле на фотографии - гадюка. Некоторые даже уточняют, что речь идет о "красной" гадюке или же гадюке сеоанской.

Некоторые из комментариев пользователей (скриншот: facebook.com/groups/Грибники Волині)

Согласно информации, опубликованной в онлайн-энциклопедии животного мира Animalia, найденная мужчиной на Волыни змея действительно несколько похожа на вид ядовитой змеи семьи Гадюк - Гадюку сеоанскую или Vipera seoanei.

Гадюка сеоанская (инфографика: animalia.bio)

"Окраска у сеоанской гадюки изменчива: преимущественно бежевого цвета, но может быть она светло-коричневая до серого с изменяющимся рисунком. Яд змеи очень сильный, но летальные случаи среди людей не зарегистрированы, так как змея кусает неохотно и живет преимущественно далеко от человеческих поселений", - говорится в описании этого пресмыкающегося.

Дикие животные в населенных пунктах

Напомним, в последнее время в Украине стало больше случаев, когда дикие животные попадаются на глаза людям в разных населенных пунктах - от небольших поселков до городов.

Так, недавно в одном из центральных районов Киева местные жители заметили лося, который спокойно прогуливался под жилым домом. Зоозащитники сделали животному успокаивающую инъекцию и вернули его в дикую природу.

Читайте также, как в центре Луцка заметили хищное животное.

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