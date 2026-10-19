АМУ звернулася до президента через ризики для опалювального сезону: деталі та вимоги громад

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом зберегти 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації в місцевих бюджетах під час формування Державного бюджету на 2027 рік.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення правління асоціації.
Звернення підписане від імені 1094 громад – членів Асоціації міст України.
У ньому представники місцевого самоврядування наголосили на проблемах, які загрожують роботі громад напередодні опалювального сезону: інтенсивних російських обстрілах, блокуванні бюджетних платежів і необхідності збереження бронювання працівників критичної інфраструктури.
"Від імені 1094 громад-членів Асоціації міст України просимо Вашої допомоги у збереженні спроможності громад для посилення України та спільної Перемоги над ворогом", – зазначено у зверненні до президента.
Серед першочергових потреб громад асоціація назвала посилення протиповітряної оборони, зокрема забезпечення підрозділів боєкомплектами й технічними рішеннями для протидії інтенсивним обстрілам на всій території України.
Ці проблеми, а також блокування платежів місцевих бюджетів і бронювання працівників комунальних, енергетичних та транспортних підприємств раніше озвучив у Верховній Раді голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.
"Заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя мешканців", – так асоціація визначила одну з ключових проблем місцевого самоврядування.
Читайте також: Кабмін заморозив гроші на відновлення будинків після обстрілів: Кличко звернувся до уряду
Муніципалітети також наполягають на збереженні бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.
Ідеться про фахівців, від яких залежить безперервна робота критичної інфраструктури, зокрема в умовах підготовки до опалювального сезону та ліквідації наслідків російських атак.
Асоціація міст України повідомила, що вже зверталася до прем’єр-міністра з питання негайного розблокування платежів громад і пропозиціями щодо збереження системи теплопостачання до опалювального сезону 2026/2027 років.
Читайте також: Експерт оцінив наслідки блокування урядом грошей громад на рахунках казначейства
Окремо правління асоціації звернулося до уряду щодо збереження бронювання працівників комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.
У новому зверненні до президента асоціація наголошує на необхідності зберегти фінансові ресурси громад, які мають забезпечувати роботу місцевого самоврядування та створювати умови для подальшого розвитку України.
Раніше ми повідомляли, що громадам заблокували 20 млрд грн платежів і в АМУ попередили про ризики перед зимою.