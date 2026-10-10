Експерт оцінив наслідки блокування урядом грошей громад на рахунках казначейства

"Це рішення може мати катастрофічні наслідки. Передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого, просто важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Тому що для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати, починаючи від зарплат людей. Треба закуповувати реагенти, дизель, газ, запчастини. Треба доробляти планові ремонти та відновлювати розбите росіянами. Давайте говорити про такі прифронтові міста, як Суми, Конотоп, Харків, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, де ситуація набагато складніша", - заявив Кудрицький.

Він зазначив, що рішення уряду напряму негативно впливатиме на підготовку до опалювального сезону.

"Наприклад, ви не заплатили "Нафтогазу" за газ, він відключив вас, ваше комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочувати ви їх не можете, тому що керівництво "Нафтогазу" буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тобто це рішення напряму негативно впливатиме на підготовку до опалювального сезону", - зазначив екскерівник "Укренерго".

Крім того, він наголосив, що блокування коштів громад створить велику кількість проблем в містах по всій країні.

"Рішення не дуже добре прораховані, як правило, мають наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не можете заплатити зарплату водію тролейбуса або купити пальне для автобусів – весь комунальний транспорт не працює. Ви не можете заплатити податки, але податкову не хвилює, що казначейство заблокувало кошти, ви отримуєте штраф. Ми зараз з вами назвали декілька наслідків, а їх тисячі. І вони всі багатостадійні, і дуже важко відмотати назад всі ці проблеми", - наголосив Кудрицький.

Разом із тим він зазначив, що дефіцит в держбюджеті, через який заблокували кошти громад, утворився внаслідок провалу Верховною Радою антикорупційної реформи.

"Я не до кінця розумію логіку. Напевно, у них зовсім закінчились гроші в державному бюджеті. Але це ж питання в тому, чому вони закінчились. Вони закінчились через те, що вирішили не робити реформи, які потрібні нам, під які європейці нам платять. Ось і результат", - зазначив Кудрицький.