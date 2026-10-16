Кабмін заморозив гроші на відновлення будинків після обстрілів: Кличко звернувся до уряду

Кабінет Міністрів заблокував кошти Києва на відновлення пошкоджених ворогом будинків на рахунках Держказначейства, і мер столиці Віталій Кличко вимагає негайно їх розблокувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка на колегії КМДА.

Уряд заблокував рахунки

За словами очільника столиці, проблема, що може зупинити роботи з відновлення будинків після обстрілів – це блокування міста Держказначейством.

"Якщо уряд цього не розуміє, підкреслю: такі дії неприйнятні в ситуації, коли мешканці чекають на відновлення свого житла. Тому місто ще раз звернувся до уряду та Державного казначейства з вимогою розблокувати фінансування важливих для киян проєктів. Зокрема, з відновлення пошкоджених ворогом будинків", - заявив Кличко.

Скільки будинків у Києві пошкоджено

Мер повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в столиці вже відновили 4 227 будинків, які були пошкоджені внаслідок ракетно-дронових атак.

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За роки повномасштабної війни у столиці зазнали різного ступеня пошкоджень 4 480 багатоквартирних будинків. Із них у 2026 році – 1 783 будинки, а це майже 40% від загальної кількості.

Пошкодження різні: десь вибиті вікна, пошкоджені балкони, покрівлі чи фасади. А десь – руйнування під’їздів, конструкцій, пошкодження мереж, де квартири стали непридатними для проживання.

"Таких будинків наразі 205 (тільки цього року ворог сильно пошкодив 61). Із значнопошкоджених місто вже відновило 64 будинки. Загалом на сьогодні відновили 4 227 пошкоджених будинків", - розповів Кличко.