АГУ обратилась к президенту из-за рисков для отопительного сезона: детали и требования громад

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом сохранить 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средства реверсной дотации в местных бюджетах при формировании Государственного бюджета на 2027 год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение правления ассоциации.
Обращение подписано от имени 1094 громад – членов Ассоциации городов Украины.
В нем представители местного самоуправления отметили проблемы, угрожающие работе громад накануне отопительного сезона: интенсивных российских обстрелах, блокировании бюджетных платежей и необходимости сохранения бронирования работников критической инфраструктуры.
"От имени 1094 громад-членов Ассоциации городов Украины просим Вашей помощи в сохранении возможности громад для усиления Украины и совместной Победы над врагом", - говорится в обращении к президенту.
Среди первоочередных потребностей громад ассоциация назвала усиление противовоздушной обороны, в частности, обеспечение подразделений боекомплектами и техническими решениями для противодействия интенсивным обстрелам на всей территории Украины.
Эти проблемы, а также блокирование платежей местных бюджетов и бронирование работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий, ранее озвучил в Верховной Раде председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.
"Заблокированы средства громад и невозможность осуществления платежей, жизненно необходимых для безопасной жизни жителей", – так ассоциация определила одну из ключевых проблем местного самоуправления.
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Муниципалитеты также настаивают на сохранении бронирования работников жилищно-коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.
Речь идет о специалистах, от которых зависит непрерывная работа критической инфраструктуры, в частности, в условиях подготовки к отопительному сезону и ликвидации последствий российских атак.
Ассоциация городов Украины сообщила, что уже обращалась к премьер-министру по вопросу немедленного разблокирования платежей громад и предложения по сохранению системы теплоснабжения до отопительного сезона 2026/2027 годов.
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Отдельно правление ассоциации обратилось к правительству о сохранении бронирования работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.
В новом обращении к президенту ассоциация отмечает необходимость сохранить финансовые ресурсы громад, которые должны обеспечивать работу местного самоуправления и создавать условия для дальнейшего развития Украины.
Ранее мы сообщали, что громадам заблокировали 20 млрд грн платежей и в АГУ предупредили о рисках перед зимой.