В Амстердамі знову спалахнули антиізраїльські демонстрації, затримані десятки людей

У середу, 13 листопада, поліція Нідерландів затримала в Амстердамі десятки пропалестинських мітингувальників. Вони порушили заборону на проведення демонстрацій, яку запровадили через насильство проти ізраїльських футбольних фанатів минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Вони відмовилися розходитися на вимогу і правоохоронці затримали їх. Переважну більшість мирно помістили в автобуси та вивезли з площі.

Пропалестинські мітингувальники знову вийшли на вулиці міста та скандували антиізраїльські гасла, зокрема "Амстердам каже "ні" геноциду".

Антисемітські мітинги в Нідерландах

Пропалестинські мітинги відбуваються у той час, коли Нідерланди все ще долають наслідки насильства в Амстердамі минулого тижня, коли в ніч на 7 листопада фанати тель-авівського "Маккабі" зазнали нападу чоловіків на скутерах у кількох частинах нідерландської столиці.

Ізраїльські туристи потрапили в засідку банд у масках, які вигукували пропалестинські та антиізраїльські гасла, вистежуючи, б'ючи і переслідуючи їх. Сотні інших ізраїльтян годинами ховалися у своїх готелях, побоюючись нападу.

Нідерландська поліція затримала велику кількість проісламських нападників.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схуф назвав атаки "чистим антисемітизмом". Поліція заявила, що нападники були мобілізовані закликами в соцмережах нападати на євреїв.

Уряд Ізраїлю вирішив не надсилати до Амстердаму військових, натомість вислав літаки, щоб евакуювати фанатів.

У зв'язку з інцидентом, влада Нідерландів тимчасово заборонила мітинги та демонстрації в країні.

Тим часом Тель-Авів рекомендував громадянам не відвідувати матч між збірними Ізраїлю та Франції у Парижі 14 листопада.

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