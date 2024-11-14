В Амстердаме снова вспыхнули антиизраильские демонстрации, задержаны десятки людей

В среду, 13 ноября, полиция Нидерландов задержала в Амстердаме десятки пропалестинских митингующих. Они нарушили запрет на проведение демонстраций, который ввели из-за насилия против израильских футбольных фанатов на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Они отказались расходиться по требованию, и правоохранители задержали их. Подавляющее большинство мирно поместили в автобусы и вывезли с площади.

Пропалестинские митингующие снова вышли на улицы города и скандировали антиизраильские лозунги, в частности "Амстердам говорит "нет" геноциду".

Антисемитские митинги в Нидерландах

Пропалестинские митинги происходят в то время, когда Нидерланды все еще преодолевают последствия насилия в Амстердаме на прошлой неделе, когда в ночь на 7 ноября фанаты тель-авивского "Маккаби" подверглись нападению мужчин на скутерах в нескольких частях нидерландской столицы.

Израильские туристы попали в засаду банд в масках, которые выкрикивали пропалестинские и антиизраильские лозунги, выслеживая, избивая и преследуя их. Сотни других израильтян часами прятались в своих гостиницах, опасаясь нападения.

Нидерландская полиция задержала большое количество происламских нападавших.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схуф назвал атаки "чистым антисемитизмом". Полиция заявила, что нападавшие были мобилизированы призывами в соцсетях нападать на евреев.

Правительство Израиля решило не присылать в Амстердам военных, зато выслало самолеты, чтобы эвакуировать фанатов.

В связи с инцидентом, власти Нидерландов временно запретили митинги и демонстрации в стране.

Тем временем Тель-Авив рекомендовал гражданам не посещать матч между сборными Израиля и Франции в Париже 14 ноября.

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