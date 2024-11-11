Ізраїль закликав громадян уникнути відвідування матчу збірної у Парижі: у чому причина

Ізраїль закликав громадян утриматися від відвідування футбольного матчу між збірними своєї країни та Франції, який відбудеться 14 листопада у Парижі. Крім того, мова йде і про інші заходи за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Відповідний заклик опублікувала Рада національної безпеки Ізраїлю. Він пов'язаний із серією організованих нападів на вболівальників "Маккабі" з Тель-Авіва після матчу в Амстердамі 7 листопада, який влада описала як "погром".

"За останні кілька днів були виявлені різні заклики з боку пропалестинців та прихильників терористичного угрупування заподіяти шкоду ізраїльтянам та євреям під прикриттям протестів та демонстрацій, а також використовуючи масове відвідування (спортивних та культурних заходів) для максимальної шкоди та висвітлення у ЗМІ", - йдеться у заяві.

Рада, яка регулярно випускає попередження про поїздки, заявляє, що громадянам Ізраїлю слід наступного тижня "повністю уникнути ігор та культурних заходів за участю ізраїльтян".

Окремо у заяві згадується матч Ліги націй УЄФА у Парижі у четвер. Також йдеться, що погрози євреям та ізраїльтянам існують у Брюсселі, Амстердамі та неназваних "центральних британських містах".

Крім того, у документі сказано, що ізраїльтянам, які подорожують за кордон, слід уникати ідентифікації себе як ізраїльтян. Мандрівникам рекомендується вивчити ризики в місцях призначення, зокрема дізнатися, чи існує там велика кількість мігрантів із країн, які виступають проти Ізраїлю.