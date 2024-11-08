Напад на футбольних фанатів в Амстердамі: Ізраїль відмовився від відправлення місії ЦАХАЛу

Уряд Ізраїлю вирішив не направляти в Нідерланди рятувальну місію після нападу на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі. За даними Тель-Авіва, він був організований антиізраїльськими групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Армія Ізраїлю також підтвердила, що, за вказівкою політичного керівництва, делегація ЦАХАЛу в Амстердам не поїде. Замість цього Міністерство оборони зосередить зусилля на організації цивільних рейсів для безпечного повернення ізраїльтян додому.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра повідомляють, що рішення ухвалено після оцінки ситуації та рекомендацій офіційних осіб, які визнали відправку професійної місії недоцільною.

Напад на ізраїльських футбольних фанів в Амстердамі

Напередодні в Амстердамі на ізраїльських футбольних уболівальників напали люди в масках, які використовували палестинські прапори. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав відправити два літаки для евакуації громадян.

Повідомляється про десять постраждалих ізраїльтян, а також тих, хто поки не виходить на зв'язок. Лідери Ізраїлю та Нідерландів засудили ці напади, назвавши їх антисемітськими.

Також МЗС Ізраїлю випустило рекомендації для всіх громадян Ізраїлю і закликало залишатися у своїх готелях.

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