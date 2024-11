"Ганьба для Європи". Що відомо про напад на ізраїльських фанів в Амстердамі

Зміст

Напад стався у кількох місцях Амстердама після того, як місцевий "Аякс" приймав "Маккабі" з Тель-Авіва в рамках четвертого туру Ліги Європи. Матч завершився з рахунком 5:0 на користь амстердамців. Але те, що сталося пізніше, не було схожим на зіткнення за участю звичайних футбольних фанатів.

Як заявила мер Фемке Халсема, уболівальників атакували у кількох районах, їх ображали та закидали феєрверками. Крім того, нападники спеціально вишукували ізраїльських фанатів. В результаті постраждали кілька осіб, незважаючи на те, що у місті було забезпечено масову присутність поліції.

У спільній заяві мера, поліції та головного прокурора Амстердама йдеться, що насильство перевищило всі мислимі та немислимі кордони. А правоохоронці буквально відбивали ізраїльських уболівальників та супроводжували їх у готелі.

"Немає виправдання антисемітській поведінці, виявленій вчора вночі", - йдеться у заяві.

Деякий horrifying "just anti-Zionism" в Amsterdam tonight як Israeli футболісти fans є lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi - Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024