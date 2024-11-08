"Ганьба для Європи". Що відомо про напад на ізраїльських фанів в Амстердамі

У ніч проти 8 листопада в Амстердамі (Нідерланди) зазнали нападу ізраїльські футбольні фанати. Ізраїль реагує обуренням і навіть планував рятувальну операцію за участю військових, місцева влада обіцяє покарати винних.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про те, що сталося.

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Гасла, атаки та побиття ізраїльтян: що сталося в Амстердамі

Напад стався у кількох місцях Амстердама після того, як місцевий "Аякс" приймав "Маккабі" з Тель-Авіва в рамках четвертого туру Ліги Європи. Матч завершився з рахунком 5:0 на користь амстердамців. Але те, що сталося пізніше, не було схожим на зіткнення за участю звичайних футбольних фанатів.

Як заявила мер Фемке Халсема, уболівальників атакували у кількох районах, їх ображали та закидали феєрверками. Крім того, нападники спеціально вишукували ізраїльських фанатів. В результаті постраждали кілька осіб, незважаючи на те, що у місті було забезпечено масову присутність поліції.

У спільній заяві мера, поліції та головного прокурора Амстердама йдеться, що насильство перевищило всі мислимі та немислимі кордони. А правоохоронці буквально відбивали ізраїльських уболівальників та супроводжували їх у готелі.

"Немає виправдання антисемітській поведінці, виявленій вчора вночі", - йдеться у заяві.

Деякий horrifying "just anti-Zionism" в Amsterdam tonight як Israeli футболісти fans є lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi - Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Про кількість постраждалих надходять різні відомості - від сотні до 10-12. Місцеві лікарні підтвердили інформацію про сімох пацієнтів, яких відпустили після першої допомоги. Декілька осіб зазнали нападу в одному з готелів.

Відео нападів активно циркулюють у соціальних мережах. Посольство Ізраїлю в США опублікувало ролик із чоловіком, який лежав на землі, якого били ногами. На іншому видно, як група невідомих вибігає з фургона, наздоганяє жертву та змушує кричати "Свободу Палестині". Чоловік пропонує гроші і просить дати йому спокій.

Згідно з повідомленням посольства, сотні фанів "Маккабі Тель-Авів" потрапили в засідку, коли залишали стадіон. На інших відео ізраїльтян теж переслідують із криками "Свободу Палестині" та вимагають повторювати гасло.

Як пише The Times of Israel, ізраїльські фанати нібито могли спровокувати арабів та палестинців в Амстердамі. За даними видання, вони вигукували образи на адресу арабів та псували палестинські прапори.

Неспокійно було напередодні матчу. Ще в середу було зафіксовано декілька інцидентів. Серед іншого, було знято палестинський прапор із фасаду будинку на вулиці Рокін, крім того, стався напад на водія таксі. У четвер вдень були заворушення на площі Дам, де зібралися фанати "Маккабі".

Поліції довелося зупинити колону пропалестинських демонстрантів, які прямували на стадіон "Аякса". Тоді було затримано понад сорок осіб.

Фото: перед нічними інцидентами проводились фанатські акції в Амстердамі (Getty Images)

Загалом станом на зараз затримано 62 учасників заворушень. МЗС Ізраїлю говорить про десять постраждалих громадян в Амстердамі.

Серед зниклих безвісти - 33-річний Гай Авідор, який приїхав на матч із Лондона. На даний момент із ним немає зв'язку. Як пише газета "Маарів", була як мінімум одна спроба викрасти ізраїльтянина, багато хто з них ховався в магазинах та будинках.

Один із фанатів розповів NOS, як після матчу діставався метро до центрального вокзалу. За його словами, уболівальників було добре видно, оскільки багато хто був із шарфами та у футболках "Маккабі".

"На вокзалі нас зустріло багато мусульман, які прийшли за нами і хотіли з нами "воювати". Вони нападали на нас і кричали "Свободу Палестину". Там була поліція і веліла нам швидко йти в готель, нам довелося тікати", - зазначив він.

Інші скаржаться на те, що поліція залишила фанатів напризволяще і не давала жодних вказівок з того моменту, як направила їх до готелів.

Ізраїль обурений і вивозить своїх громадян із Амстердаму

Ізраїль серйозно поставився до ситуації. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що йому повідомили про дуже жорстокий інцидент проти ізраїльських громадян.

"Прем'єр регулярно отримує оновлення, він розпорядився терміново відправити два рятувальні літаки. Жорстокі кадри нападу на наших громадян в Амстердамі не залишаться поза увагою. Нетаньяху вимагає, щоб уряд Нідерландів і сили безпеки зробили рішучі дії проти нападників", - йдеться у заяві його канцелярії.

Міністр оборони Ісраель Кац звернувся до нідерландської сторони за допомогою у доставці ізраїльтян у безпечніші місця.

Спочатку до рятувальної операції у співпраці з владою Нідерландів хотіли залучити Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Повідомлялося про плани розгорнути евакуаційні рейси з медичними та рятувальними командами на борту. Пізніше це рішення скасували. "Було вирішено, що немає потреби відправляти професійну рятувальну місію", - зазначив представник Нетаньяху.

Натомість зусилля зосереджені на регулярних рейсах з Амстердама. Зокрема пасажири зі зворотними квитками зможуть безкоштовно скористатися рейсами авіакомпанії "Ель-Аль". При цьому немає значення, в якій компанії були куплені квитки.

Фото: значна частина населення Амстердама має арабське походження, на фото чоловік з марокканським корінням у натовпі фанатів "Маккабі" (x.com/leylahamed)

За словами міністра внутрішніх справ Моше Арбеля, тих, хто втратив документи, без проблем допустять посадки на літаки.

Окрім того, увечері за громадянами вилетить ще один борт із Ізраїлю. Як правило, "Ель-Аль" не виконує рейси в суботу, але поки що на завтра заплановані додаткові польоти.

У самій країні із жахом реагують на інциденти. "Це схоже на спланований та організований погром", - заявив колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт.

Президент Іцхак Герцог каже про антисемітський погром. А міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що фанати зазнали нападу "через своє єврейство і тому, що вони ізраїльтяни".

Його відомство просить громадян якнайшвидше повернутися додому або тимчасово залишатися в готельних номерах. Їм рекомендують уникати відкритого носіння ізраїльської чи єврейської символіки. Футбольний клуб "Маккабі Тель-Авів" виступив із аналогічним закликом.

Тим часом футбольні вболівальники поступово прибувають до амстердамського аеропорту "Схіпхол". На місці багато поліції та військових.

У свіжому повідомленні канцелярії прем'єра йдеться про те, що Нетаньяху провів розмову з нідерландським колегою Діком Схофом.

"Нетаньяху заявив, що він з великою серйозністю ставиться до антисемітського нападу на ізраїльських громадян і вимагає посилити заходи безпеки для нідерландської єврейської громади", - підкреслили у канцелярії.

Шок та ганьба. Як на напади реагують Нідерланди та Європа

Лідер правопопулістської "Партії свободи" Герт Вілдерс заявив, що інцидент був схожий на "полювання на євреїв на вулицях Амстердама".

"Шкода, що таке може статися в Нідерландах. Цілком неприйнятно. Засудити полювання на євреїв в Амстердамі недостатньо. Злочинці мають залишити країну", - написав він у соцмережі X.

За його словами, він уже більше 20 років каже про зростаючі антисемітські настрої через масову імміграцію та ісламізацію Нідерландів. Він також вимагає провести термінові дебати з прем'єром Діком Схофом.

Глава уряду називає заворушення неприйнятними.

"Антисемітське насильство, яке може відбутися у 2024 році, шокує та вимагає засудження. Люди мають почуватися у безпеці. Той факт, що це сталося в Нідерландах, викликає ганьбу. Всім у Нідерландах має бути соромно за це. Мені соромно за це", - заявив він.

Як зазначив прем'єр, винних буде знайдено і притягнуто до відповідальності.

Мер Амстердама Фемка Халсема каже, що масштаби інцидентів, кількість постраждалих та затриманих уточнюється. Поліція підтримує контакти з урядом, посольством Ізраїлю та місцевою єврейською громадою. Найближчим часом на вулиці міста вийдуть посилені наряди. "Крім того, особлива увага приділятиметься додатковій безпеці єврейських установ та об'єктів", - додала вона.

Також повідомляється, що поліція розслідує версію про те, що ключову роль у нападах могли відіграти амстердамські таксисти. Конкретних фактів поки не встановлено, але голова Центральної єврейської консультації Ханан Херцбергер виступав із прямими звинуваченнями.

"Здається, навіть трафік додатків показує, що вони ретельно готували цей погром. Вони рухалися групами та заганяли своїх жертв до кутів", - сказав він.

Нападами на ізраїльських фанатів обурена голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Я рішуче засуджую неприйнятні дії. Антисемітизму абсолютно немає місця в Європі. Ми боротимемося з усіма цими формами ненависті", - заявила вона.

У схожому ключі висловилася міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Картини з Амстердама жахливі та ганебні для Європи. Сплеск насильства над євреями перейшов усі кордони. Цьому немає виправдання", - наголосила вона.

Французькі ЗМІ попереджають про збільшену напруженість у їхній країні через війну Ізраїлю в Секторі Газа. Франція - країна з найбільшою єврейською та мусульманською меншиною в Європі.

Наступного тижня у Парижі пройде матч зі збірною Ізраїлю. Повідомляється, що до забезпечення порядку на "Стад де Франс" залучать 2 тисячі поліцейських. Як заявив міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, переносити гру не будуть. "Франція не відступить, тому що це означало б дати дорогу погрозам та антисемітизму", - додав він.

При підготовці тексту використовувалися: заяви нідерландських та ізраїльських політиків, публікації The Times of Israel, ad.nl та nos.nl.