В Амстердаме прогремел еще один взрыв

На предприятии в Амстердаме произошел взрыв неизвестной посылки, один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал NU.nl.

Это четвертый за двое суток инцидент. Сегодня ранее информацию о

третьем подозрительном письме сообщили вовремя, саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал.

Взорвать пытались офис компании Unisys, которая занимается платежными операциями. По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в Амстердаме произошел взрыв в почтовом отделении. Второй взрыв был слышен в компании по сортировке почты в Керкраде.

Отметим, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Также в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек.

Кроме того, в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.