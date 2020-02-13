В Амстердамі прогримів ще один вибух

На підприємстві в Амстердамі стався вибух невідомої посилки, одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал NU.nl.

Це четвертий за дві доби інцидент. Сьогодні раніше інформацію про

третій підозрілий лист повідомили вчасно, сапери знешкодили бомбу, ніхто не постраждав.

Намагалися підірвати офіс компанії Unisys, яка займається платіжними операціями. За даними поліції, листи надсилає шантажист, який вимагає певну суму в біткоїнах.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що в Амстердамі стався вибух у поштовому відділенні. Другий вибух був чутний в компанії з сортування пошти у Керкраде.

Зазначимо, що в Афганістані в місті Джалабад у армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

Також у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб.

Крім того, в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.