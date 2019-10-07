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В Афганистане произошел взрыв, есть жертвы

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 19:17
В Афганистане произошел взрыв, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/hindi2news)

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна группировка

В Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

Как сообщается, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.

"По меньшей мере 10 человек погибли, включая ребенка, и 27 получили ранения, когда сдетонировала взрывчатка в транспорте рикши, когда он проезжал мимо транспортное средство афганской армии", - говорится в сообщении.

По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт сейчас не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября в Афганистане провинции Баглан произошла перестрелка между заместителем главы совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри. В результате стрельбы погиб брат командира полиции, оба стрелявшие были ранены.

Кроме того, в Афганистане во время президентских выборов на нескольких избирательных участках произошли взрывы, в результате которых погибли два человека, еще 27 получили ранения.

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