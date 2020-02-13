В Нидерландах обнаружили третью за два дня бомбу в почтовых отделениях

Фото: полиция Нидерландов (facebook.com 34politie)

Информацию о подозрительном письмо сообщили вовремя

Полиция Нидерландов обезвредила письмо со взрывчаткой, которое поступило в одну из компаний в городе Лесден после вчерашних взрывов в стране. Об этом сообщает издание NOS.

Отмечается, что информацию о подозрительном письме сообщили вовремя, саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал.

Взорвать пытались офис компании Unisys, которая занимается платежными операциями. По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

Вчера РБК-Украина сообщало, что в Амстердаме и Керкраде прогремели два взрыва в почтовых отделениях. Никто не пострадал.

Напомним, в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

Отметим, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Также в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек.