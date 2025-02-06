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АМКУ дозволив "Київстару" купити Uklon

Фото: АМКУ дозволив "Київстару" купити Uklon (uklon.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив телекомунікаційній компанії "Київстар" придбати сервіс таксі Uklon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови АМКУ Павла Кириленка.

"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією "UKLON LTD" та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна", - повідомив Кириленко.

За його словами, рішення за п’ятьма заявами "Київстару" ухвалили 6 січня на засіданні АМКУ.

"Комітет дійшов висновку, що дії ПрАТ не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів)", - додав Павло голова АМКУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ОККО та Uklon розширюють співпрацю. Мережа ОККО надала понад 50 тисяч літрів пального для 6 інклюзивних авто у Києві, що здешевлює вартість поїздки для користувачів сервісу Uklon на 12%.

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КиївстарАнтимонопольний комітет УкраїниUklon