АМКУ дозволив "Київстару" купити Uklon

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ОККО та Uklon розширюють співпрацю. Мережа ОККО надала понад 50 тисяч літрів пального для 6 інклюзивних авто у Києві, що здешевлює вартість поїздки для користувачів сервісу Uklon на 12%.

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