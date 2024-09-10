Французький мільярдер купив українського мобільного оператора Lifecell

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду щодо придбання та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після "Київстар" та Vodafone. Оператор об'єднається з компанією "Датагруп-Воля", яка надає послуги фіксованого зв'язку та платного телебачення.

Lifecell повністю належав до Turkcell. У квітні київський суд розчистив шлях для придбання, знявши арешт з акцій Lifecell, які належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями, який володів приблизно 20% акцій через LetterOne.

Вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація нададуть 435 млн доларів у вигляді кредитів.

Майбутня інтеграція дозволить платформі пропонувати сервіс, що поєднує мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення. Очікується, що нова платформа залучить близько 10 млн мобільних користувачів і більше 4 млн осіб, підключених через фіксовану мережу доступу.

Консорціум NJJ Holding належить Ксав'є Нієлю, засновнику європейської телекомунікаційної групи Iliad.