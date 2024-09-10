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Французький мільярдер купив українського мобільного оператора Lifecell

Україна, Вівторок 10 вересня 2024 09:47
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Французький мільярдер купив українського мобільного оператора Lifecell Фото: французький мільярдер купив Lifecell за кредитні гроші ЄБРР та Світового банку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду щодо придбання та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після "Київстар" та Vodafone. Оператор об'єднається з компанією "Датагруп-Воля", яка надає послуги фіксованого зв'язку та платного телебачення.

Lifecell повністю належав до Turkcell. У квітні київський суд розчистив шлях для придбання, знявши арешт з акцій Lifecell, які належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями, який володів приблизно 20% акцій через LetterOne.

Вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація нададуть 435 млн доларів у вигляді кредитів.

Майбутня інтеграція дозволить платформі пропонувати сервіс, що поєднує мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення. Очікується, що нова платформа залучить близько 10 млн мобільних користувачів і більше 4 млн осіб, підключених через фіксовану мережу доступу.

Консорціум NJJ Holding належить Ксав'є Нієлю, засновнику європейської телекомунікаційної групи Iliad.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року турецька компанія Turkcell оголосила про продаж українського мобільного оператора Lifecell французької інвестиційної компанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксав'є Нієлю. Наголошувалося, що договір про продаж було підписано 29 грудня 2023 року.

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