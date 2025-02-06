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АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon

Фото: АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon (uklon.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил телекоммуникационной компании "Киевстар" приобрести сервис такси Uklon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы АМКУ Павла Кириленко.

"Частному акционерному обществу "Киевстар" предоставили разрешения на приобретение контроля над компанией "UKLON LTD" и обществами с ограниченной ответственностью "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина", - сообщил Кириленко.

По его словам, решение по пяти заявлениям "Киевстара" было принято 6 января на заседании АМКУ.

"Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров)", - добавил Павел глава АМКУ.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниеля закрыл сделку по приобретению и слиянию украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.

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КиевстарАнтимонопольный комитет УкраиныUklon