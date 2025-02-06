АМКУ разрешил "Киевстару" купить Uklon

Напомним, ранее мы сообщали, что консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниеля закрыл сделку по приобретению и слиянию украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.

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