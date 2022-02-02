Благодаря гаджетам можно добавить немного движения для статистической съемки видео.

Spin продается по цене 90 долларов (2,5 тысячи гривен), а Swing - за 130 долларов (3,7 тысячи гривен). Несмотря на свои небольшие размеры, устройства могут стать весьма полезными во время съемки.

Что в них особенного?

гаджеты способны имитировать движение камеры вместо пользователя. Это облегчает добавление динамики во время съемки, сохраняя плавность видео;

в частности, устройства лишают потребности в операторе или же в тяжелом монтажном оборудовании. Достаточно присоединить смартфон к штативу и включить запись, чтобы девайс начал плавно снимать видео за вас;

устройство заряжается через USB-C. К нему можно закрепить и громоздкие смартфоны, например, Apple iPhone 13 Pro Max или же Samsung Galaxy S21 Ultra.

Фото: американцы придумали гаджет для создания "подвижного" видео на смартфонах (кадр из видео)