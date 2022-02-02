Американская компания Joby презентовала гаджеты Spin и Swing. Они дают возможность снимать "движущиеся" видео на смартфоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Благодаря гаджетам можно добавить немного движения для статистической съемки видео.
Spin продается по цене 90 долларов (2,5 тысячи гривен), а Swing - за 130 долларов (3,7 тысячи гривен). Несмотря на свои небольшие размеры, устройства могут стать весьма полезными во время съемки.
Что в них особенного?
Фото: американцы придумали гаджет для создания "подвижного" видео на смартфонах (кадр из видео)
Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, что Youtube обновил собственное мобильное приложение для iOS и Android.
Также издание называло самые ожидаемые смартфоны 2022 года.