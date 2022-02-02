Американська компанія Joby презентувала гаджети Spin та Swing. Вони дають можливість знімати "рухомі" відео на смартфони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Завдяки гаджетам можна додати трохи руху для статистичної зйомки відео.
Spin продається за ціною 90 доларів (2,5 тисячі гривень), а Swing - за 130 доларів (3,7 тисячі гривень). Попри свої невеликі розміри, пристрої можуть стати доволі корисними під час зйомки.
Що в них особливого?
Фото: американці вигадали гаджет для створення "рухливого" відео на смартфонах (кадр з відео)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало й про те, що Youtube оновив власний мобільний додаток для iOS й Android.
Також видання називало найочікуваніші смартфони 2022 року.