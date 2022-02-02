Завдяки гаджетам можна додати трохи руху для статистичної зйомки відео.

Spin продається за ціною 90 доларів (2,5 тисячі гривень), а Swing - за 130 доларів (3,7 тисячі гривень). Попри свої невеликі розміри, пристрої можуть стати доволі корисними під час зйомки.

Що в них особливого?

гаджети здатні імітувати рух камери замість користувача. Це полегшує додавання динаміки під час зйомки, зберігаючи плавність відео;

зокрема, пристрої позбавляють потреби у операторі або ж у важкому монтажному обладнанні. Достатньо приєднати смартфон до штатива й ввімкнути запис, аби девайс почав плавно знімати відео за вас;

пристрій заряджається через USB-C. До нього можна закріпити й громіздкі смартфони, наприклад, Apple iPhone 13 Pro Max або ж Samsung Galaxy S21 Ultra.

Фото: американці вигадали гаджет для створення "рухливого" відео на смартфонах (кадр з відео)