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Американці вигадали гаджет для створення "рухливого" відео на смартфонах

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Joby презентувала гаджети Spin та Swing. Вони дають можливість знімати "рухомі" відео на смартфони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Завдяки гаджетам можна додати трохи руху для статистичної зйомки відео.

Spin продається за ціною 90 доларів (2,5 тисячі гривень), а Swing - за 130 доларів (3,7 тисячі гривень). Попри свої невеликі розміри, пристрої можуть стати доволі корисними під час зйомки.

Що в них особливого?

  • гаджети здатні імітувати рух камери замість користувача. Це полегшує додавання динаміки під час зйомки, зберігаючи плавність відео;
  • зокрема, пристрої позбавляють потреби у операторі або ж у важкому монтажному обладнанні. Достатньо приєднати смартфон до штатива й ввімкнути запис, аби девайс почав плавно знімати відео за вас;
  • пристрій заряджається через USB-C. До нього можна закріпити й громіздкі смартфони, наприклад, Apple iPhone 13 Pro Max або ж Samsung Galaxy S21 Ultra.

Фото: американці вигадали гаджет для створення "рухливого" відео на смартфонах (кадр з відео)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало й про те, що Youtube оновив власний мобільний додаток для iOS й Android.

Також видання називало найочікуваніші смартфони 2022 року.

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