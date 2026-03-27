Американское оружие для Украины могут перенаправить на Ближний Восток, - Рубио

США могут направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио.

У главы Госдепа попросили прокомментировать слухи о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия для Украины.

"Ну этого еще не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это возможно. То есть, откровенно говоря, оно (оружие - ред.) не перенаправлено. Это не чье-то другое оружие. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО", - сказал Рубио.

По его словам, если возникнет ситуация, когда США нужно будет пополнить запасы или выполнить какие-либо миссии в национальных интересах, потребности Америки будут всегда на первом месте. И этот принцип касается каждой страны в мире.

Он добавил, что перенаправление оружия, которое было предназначено для Украины, могло произойти в любой момент.

"Но пока программа PURL не испытала влияния этой операции", - сказал госсекретарь.