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В американському аеропорту стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 06:16
В американському аеропорту стався вибух, є постраждалі
Ілюстративне фото (baaa-acro.com)

Щонайменше 12 людей постраждали в результаті вибуху

В американському аеропорту міста Розуелл штату Нью-Мексико стався вибух, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як сказав капітан поліції штату Ленс Бейтман, потужний вибух стався в одному з промислових будівель аеропорту. В даний час фахівці намагаються встановити причини вибуху, ведеться розслідування.

Постраждалими від вибуху виявилися 12 співробітників пожежної служби, які займалися упаковкою феєрверків. Їх готували до Дня незалежності США (4 липня).

Поліцейські повідомляють, що двоє потерпілих були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. Ще десятьом надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії в кінці травня єменські повстанці руху "Ансар Аллах" з допомогою безпілотників атакували аеропорт в місті Джизан. Метою ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

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