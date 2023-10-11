Американський військовий продав Китаю дані ВМС США

Моряк ВМС Сполучених Штатів Америки визнав себе винним в отриманні майже 15 000 доларів хабаря від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії приватної військової інформації США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Стверджується, що 26-річний старшина Веньхен "Томас" Чжао визнав себе винним у змові та отриманні хабаря. Він зізнався, що надсилав своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, електричні схеми та креслення для радіолокаційної системи на американській військовій базі на Окінаві, що в Японії.

Чжао працював на військово-морській базі округу Вентура в Каліфорнії. Його заарештували в серпні. Йому загрожує до 20 років ув'язнення. Прокурор США Мартін Естрада заявив, що Веньхен "зрадив свою країну та чоловіків і жінок ВМС США, отримавши хабарі від іноземного противника".

Сполучені Штати звинуватили Китай у масштабній кампанії шпигунства та кібератак.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та США залишаються напруженими вже довгий час.

Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Китай міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, у тому числі щодо війни Росії проти України.

Кілька місяців тому Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР. Згодом The Washington Post повідомило, що Білий дім уже почав планувати зустріч американського та китайського лідерів. Вона може відбутися у листопаді.