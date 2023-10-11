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Американский военный продал Китаю данные ВМС США

США, Среда 11 октября 2023 04:17
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Американский военный продал Китаю данные ВМС США Фото: американский моряк продал Китаю данные о ВМС США (facebook com USNavy)
Автор: Максим Шушко

Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 000 долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на фотографии частной военной информации США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что 26-летний старшина Вэньхен "Томас" Чжао признал себя виновным в заговоре и получении взятки. Он признался, что посылал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии.

Чжао работал на военно-морской базе округа Вентура в Калифорнии. Его арестовали в августе. Ему грозит до 20 лет заключения. Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что Вэньхен "изменил свою страну и мужчинам и женщинам ВМС США, получив взятки от иностранного противника".

Соединенные Штаты обвинили Китай в масштабной кампании шпионажа и кибератак.

Отношения между Китаем и США

Следует заметить, что отношения между Китаем и США остаются напряженными уже долгое время.

Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Китай мог использовать ее для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины.

Несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР. Впоследствии The Washington Post сообщило, что Белый дом уже начал планировать встречу американского и китайского лидеров. Она может состояться в ноябре.

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