Американський стартап інтегрує новітні ракети Zeus з українськими дронами: подробиці

21:46 10.04.2026 Пт
2 хв
Інтегрувати ракети планують не лише в квадрокоптери
aimg Анастасія Никончук
Фото: дрон (facebook.com techforce.in.ua)

Генеральний директор компанії Aeon Навід Тахмас повідомив про співпрацю з українськими виробниками дронів для інтеграції керованих ракет Zeus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defence Blog.

Партнерство з українськими розробниками

Американська компанія Aeon уклала угоду з одним із найбільших виробників безпілотників в Україні.

У межах цієї співпраці у квадрокоптери планують інтегрувати керовану ракету Zeus.

Вартість одного такого боєприпасу становить близько 50 тисяч доларів. Назву українського партнера не розголошують.

Розширення інтеграції

Окрім цього, компанія домовилась ще з одним українським розробником щодо встановлення своїх ракет на пілотовані та безпілотні наземні платформи.

У перспективі Zeus також можуть використовувати на морських суднах.

Орієнтація на український досвід

Генеральний директор Aeon Навід Тахмас зазначив, що під час створення стартапу враховував досвід України, зокрема важливість доступної вартості, масштабованості та гнучкості рішень.

Характеристики та виробництво

Компанія заявляє про можливість виготовлення до 10 тисяч ракет Zeus щорічно. Цей продукт позиціонують як альтернативу більш дорогим і застарілим високоточним системам, при цьому він перевершує некеровані засоби типу РПГ.

Боєприпас має модульну конструкцію, що дозволяє змінювати корисне навантаження. Для наведення використовується програмне забезпечення Odin, яке забезпечує виявлення та супровід цілей.

Нагадаємо, що в Україні триває робота над розвитком технології "розумних" роїв дронів-перехоплювачів, яку впроваджують кілька компаній у межах інноваційного кластеру Brave1.

Зазначимо, що керівник державного оборонного кластеру Brave1 повідомив про тестування нового покоління дронів-бомберів, які відзначаються покращеними технічними характеристиками, стійким захистом каналів зв’язку та можливістю керування з віддалених безпечних позицій.

