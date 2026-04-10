Американський стартап інтегрує новітні ракети Zeus з українськими дронами: подробиці

Партнерство з українськими розробниками

Американська компанія Aeon уклала угоду з одним із найбільших виробників безпілотників в Україні.

У межах цієї співпраці у квадрокоптери планують інтегрувати керовану ракету Zeus.

Вартість одного такого боєприпасу становить близько 50 тисяч доларів. Назву українського партнера не розголошують.

Розширення інтеграції

Окрім цього, компанія домовилась ще з одним українським розробником щодо встановлення своїх ракет на пілотовані та безпілотні наземні платформи.

У перспективі Zeus також можуть використовувати на морських суднах.

Орієнтація на український досвід

Генеральний директор Aeon Навід Тахмас зазначив, що під час створення стартапу враховував досвід України, зокрема важливість доступної вартості, масштабованості та гнучкості рішень.

Характеристики та виробництво

Компанія заявляє про можливість виготовлення до 10 тисяч ракет Zeus щорічно. Цей продукт позиціонують як альтернативу більш дорогим і застарілим високоточним системам, при цьому він перевершує некеровані засоби типу РПГ.

Боєприпас має модульну конструкцію, що дозволяє змінювати корисне навантаження. Для наведення використовується програмне забезпечення Odin, яке забезпечує виявлення та супровід цілей.