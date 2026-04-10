Американский стартап интегрирует новейшие ракеты Zeus с украинскими дронами: подробности

21:46 10.04.2026 Пт
2 мин
Интегрировать ракеты планируют не только в квадрокоптеры
aimg Анастасия Никончук
Фото: дрон (facebook.com techforce.in.ua)

Генеральный директор компании Aeon Навид Тахмас сообщил о сотрудничестве с украинскими производителями дронов для интеграции управляемых ракет Zeus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence Blog.

Партнерство с украинскими разработчиками

Американская компания Aeon заключила соглашение с одним из крупнейших производителей беспилотников в Украине.

В рамках этого сотрудничества в квадрокоптеры планируют интегрировать управляемую ракету Zeus.

Стоимость одного такого боеприпаса составляет около 50 тысяч долларов. Название украинского партнера не разглашается.

Расширение интеграции

Кроме этого, компания договорилась еще с одним украинским разработчиком по установке своих ракет на пилотируемые и беспилотные наземные платформы.

В перспективе Zeus также могут использовать на морских судах.

Ориентация на украинский опыт

Генеральный директор Aeon Навид Тахмас отметил, что при создании стартапа учитывал опыт Украины, в частности важность доступной стоимости, масштабируемости и гибкости решений.

Характеристики и производство

Компания заявляет о возможности изготовления до 10 тысяч ракет Zeus ежегодно. Этот продукт позиционируют как альтернативу более дорогим и устаревшим высокоточным системам, при этом он превосходит неуправляемые средства типа РПГ.

Боеприпас имеет модульную конструкцию, что позволяет менять полезную нагрузку. Для наведения используется программное обеспечение Odin, которое обеспечивает обнаружение и сопровождение целей.

Напомним, что в Украине продолжается работа над развитием технологии "умных" роев дронов-перехватчиков, которую внедряют несколько компаний в рамках инновационного кластера Brave1.

Отметим, что руководитель государственного оборонного кластера Brave1 сообщил о тестировании нового поколения дронов-бомберов, которые отличаются улучшенными техническими характеристиками, устойчивой защитой каналов связи и возможностью управления с удаленных безопасных позиций.

