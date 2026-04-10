Американский стартап интегрирует новейшие ракеты Zeus с украинскими дронами: подробности

Генеральный директор компании Aeon Навид Тахмас сообщил о сотрудничестве с украинскими производителями дронов для интеграции управляемых ракет Zeus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence Blog.
Американская компания Aeon заключила соглашение с одним из крупнейших производителей беспилотников в Украине.
В рамках этого сотрудничества в квадрокоптеры планируют интегрировать управляемую ракету Zeus.
Стоимость одного такого боеприпаса составляет около 50 тысяч долларов. Название украинского партнера не разглашается.
Кроме этого, компания договорилась еще с одним украинским разработчиком по установке своих ракет на пилотируемые и беспилотные наземные платформы.
В перспективе Zeus также могут использовать на морских судах.
Генеральный директор Aeon Навид Тахмас отметил, что при создании стартапа учитывал опыт Украины, в частности важность доступной стоимости, масштабируемости и гибкости решений.
Компания заявляет о возможности изготовления до 10 тысяч ракет Zeus ежегодно. Этот продукт позиционируют как альтернативу более дорогим и устаревшим высокоточным системам, при этом он превосходит неуправляемые средства типа РПГ.
Боеприпас имеет модульную конструкцию, что позволяет менять полезную нагрузку. Для наведения используется программное обеспечение Odin, которое обеспечивает обнаружение и сопровождение целей.
