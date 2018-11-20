Американский сенатор призвал ЦРУ обнародовать результаты расследования убийства Хашкаджи

Фото: Рон Вайден (twitter.com/RonWyden)

Требования вызвано информацией о том, что к убийству причастен наследный приц Саудовской Аравии

Американский сенатор от Демократической партии, член разведывательного комитета верхней палаты Конгресса США Рон Вайден призвал ЦРУ предоставить отчет по делу убийства Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вайден заявил, что спецслужбы США должны предоставить американскому народу и Конгрессу "публичную оценку того, кто отдал приказ на убийство журналиста".

Он выступил с таким заявлением после того, как в СМИ начала появляться информация о том, что в ЦРУ допускают прямую причастность к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ранее сообщалось, что в ЦРУ считают, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии. ЦРУ сделала свои выводы на основе нескольких источников, среди которых телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана, что является послом Саудовской Аравии в США.

Напомним, тело Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления на форуме по безопасности в Канаде заявил, что тело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, могли вывезти из Турции в чемоданах.