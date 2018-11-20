Американський сенатор закликав ЦРУ оприлюднити результати розслідування вбивства Хашкаджи

Фото: Рон Weiden (twitter.com/RonWyden)

Вимоги викликано інформацією про те, що до вбивства причетний наслідний приц Саудівської Аравії

Американський сенатор від Демократичної партії, член розвідувального комітету верхньої палати Конгресу США Рон Вайден закликав ЦРУ надати звіт по справі вбивства Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вайден заявив, що спецслужби США повинні надати американському народу і Конгресу "публічну оцінку того, хто віддав наказ на вбивство журналіста".

Він виступив з такою заявою після того, як в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що в ЦРУ допускають пряму причетність до вбивства наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Раніше повідомлялося, що у ЦРУ вважають, що наказ убити Хашкаджи віддав наслідний принц Саудівської Аравії. ЦРУ зробила свої висновки на основі декількох джерел, серед яких телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бен Сальмана, що є послом Саудівської Аравії в США.

Нагадаємо, тіло Хашкаджи могли вивезти з Туреччини у валізах. Міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ході виступу на форумі з безпеки в Канаді заявив, що тіло журналіста Джамаля Хашкаджи, вбитого під час візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі, могли вивезти з Туреччини в валізах.