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В ЦРУ считают, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии, - TWP

Новости » Политика    17.11.2018 - 04:11
В ЦРУ считают, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии, - TWP
Фото: Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (twitter.com/KelabeM)

ЦРУ сделала выводы на основе нескольких источников, среди которых телефонный звонок журналисту

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сделало вывод, что приказ на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The Washington Post.

Издание сообщает, что ЦРУ сделала свои выводы на основе нескольких источников, среди которых телефоный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана, что является послом Саудовской Аравии в США. Он звонил Хашкаджи и заявлял, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, и заверял его, что это безопасно.

Также собеседники издания уточнили, что до сих пор неизвестно, знал ли Халид бен Сальман, что журналист будет убит. Но источники знакомые с содержанием звонка, который был перехвачен разведкой США, сообщили, что звонил он Хашкаджи по указаниям своего брата.

Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в США Фатима Бешен заявила, что посол и журналист никогда не обсуждали "что бы то ни было связанное с поездкой в Турцию". Она считает, что предполагаемые выводы ЦРУ "являются ложными".

"Мы слышали и продолжаем слышать различные теории, не видя подтверждения этим спекуляциям", - добавила Бешен.

Напомним, турецкие следователи опровергли версию Саудовской Аравии об убийстве Хашкаджи. В Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.

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