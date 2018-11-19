Тело Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

В турецком Минобороны выдвинули новую версию по исчезновению тела убитого саудовского журналиста

Расчлененное тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, убитого во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, могли вывезти из Турции в чемоданах. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления на форуме по безопасности в Канаде, передает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

"Тут можно говорить о разных возможностях. Во-первых, они (саудовские оперативники) покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно провезли тело расчлененного журналиста Хашкаджи в чемоданах благодаря дипломатическому иммунитету", - выдвинул предположение Акар.

Напомним, ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте.

У Турции также есть материалы по делу об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.