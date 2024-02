Американський приватний посадковий модуль успішно сів на Місяць

Апарат стартапу з Х’юстона приземлився на Місяць у четвер, що зробило його першим приватним космічним апаратом, який здійснив посадку на місячну поверхню неушкодженим.

Приземлення відбулося о 18:23 за часом східного узбережжя США (02: 23 за Києвом), проте раніше мало місце коротке відключення зв’язку, що зробило точний статус космічного корабля не ясним.

"Сьогодні вперше за більш ніж півстоліття США повернулися на Місяць. Сьогодні день, який демонструє силу та перспективність комерційного партнерства NASA", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон під час веб-трансляції.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines ’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus. This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi

Так, це став першим випадком, коли американський космічний корабель прибув туди цілим з 1972 року після того, як NASA здійснило програму "Аполлон".

Your order was delivered… to the Moon! @Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU