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Американський приватний посадковий модуль успішно сів на Місяць

П'ятниця 23 лютого 2024 02:19
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Американський приватний посадковий модуль успішно сів на Місяць Фото: місячний модуль Odysseus (twitter.com/NASA)
Автор: Володимир Костирін

Приватний посадковий космічний апарат Intuitive Machines Inc. під назвою Odysseus виробництва Сполучених Штатів Америки (США) успішно досяг Місяця та здійснив посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Апарат стартапу з Х’юстона приземлився на Місяць у четвер, що зробило його першим приватним космічним апаратом, який здійснив посадку на місячну поверхню неушкодженим.

Приземлення відбулося о 18:23 за часом східного узбережжя США (02: 23 за Києвом), проте раніше мало місце коротке відключення зв’язку, що зробило точний статус космічного корабля не ясним.

"Сьогодні вперше за більш ніж півстоліття США повернулися на Місяць. Сьогодні день, який демонструє силу та перспективність комерційного партнерства NASA", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон під час веб-трансляції.

Так, це став першим випадком, коли американський космічний корабель прибув туди цілим з 1972 року після того, як NASA здійснило програму "Аполлон".

У публікації зауважується, що цей успіх поклав кінець серії невдач приватних груп, які прагнуть висадитися на Місяць, і "є хорошим передвістям для мети Intuitive створити бізнес, що перевозить корисні вантажі та експериментує там".

Так, висадка може дати можливість побачити зблизька область південного полюса Місяця, що надасть NASA нову інформацію, оскільки є плани на висадку людей на поверхню земного супутника.

Американський приватний посадковий модуль успішно сів на Місяць

Старт 15 лютого місячного посадкового модуля Nova-C від Intuitive Machines під назвою Odysseus на ракеті SpaceX Falcon 9 із космічного центру Кеннеді у Флориді (фото: NASA / Kim Shiflett)

Місія США на Місяць

Нагадаємо, Штати 8 січня вперше за 50 років здійснили запуск ракети з метою доправити спусковий апарат на Місяць. Проте стало відомо, що у запущеного місячного посадкового модуля Peregrine виникли технічні проблеми.

Раніше ми повідомляли що США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.

А також перед цим показували, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць.

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