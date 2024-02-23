Американський приватний посадковий модуль успішно сів на Місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Апарат стартапу з Х’юстона приземлився на Місяць у четвер, що зробило його першим приватним космічним апаратом, який здійснив посадку на місячну поверхню неушкодженим.

Приземлення відбулося о 18:23 за часом східного узбережжя США (02: 23 за Києвом), проте раніше мало місце коротке відключення зв’язку, що зробило точний статус космічного корабля не ясним.

"Сьогодні вперше за більш ніж півстоліття США повернулися на Місяць. Сьогодні день, який демонструє силу та перспективність комерційного партнерства NASA", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон під час веб-трансляції.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.



This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi — NASA (@NASA) February 22, 2024

Так, це став першим випадком, коли американський космічний корабель прибув туди цілим з 1972 року після того, як NASA здійснило програму "Аполлон".

Your order was delivered… to the Moon! @Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

У публікації зауважується, що цей успіх поклав кінець серії невдач приватних груп, які прагнуть висадитися на Місяць, і "є хорошим передвістям для мети Intuitive створити бізнес, що перевозить корисні вантажі та експериментує там".

Так, висадка може дати можливість побачити зблизька область південного полюса Місяця, що надасть NASA нову інформацію, оскільки є плани на висадку людей на поверхню земного супутника.

Старт 15 лютого місячного посадкового модуля Nova-C від Intuitive Machines під назвою Odysseus на ракеті SpaceX Falcon 9 із космічного центру Кеннеді у Флориді (фото: NASA / Kim Shiflett)

Місія США на Місяць

Нагадаємо, Штати 8 січня вперше за 50 років здійснили запуск ракети з метою доправити спусковий апарат на Місяць. Проте стало відомо, що у запущеного місячного посадкового модуля Peregrine виникли технічні проблеми.

Раніше ми повідомляли що США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.

А також перед цим показували, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць.