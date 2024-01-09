Місячна місія США майже одразу опинилась під загрозою провалу
Уперше за понад 50 років американський космічний корабель мав знову здійснити посадку на Місяць, проте місія фактично одразу опинилася на межі зриву. У запущеного місячного посадкового модуля Peregrine виникли технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Як стало відомо, за 48 хвилин після старту посадковий модуль успішно відокремився від ракети-носія, проте пізніше в центрі управління польотом помітили "аномалію", через яку апарат не міг коректно зорієнтуватися на Сонці та зарядити акумулятор.
Зазначається, що неполадки в руховій системі можуть перешкодити м'якій посадці на Місяць, яка була запланована на 23 лютого.
Зрештою за допомогою "імпровізованого маневру" фахівцям вдалося нахилити посадковий модуль у потрібному напрямку, щоб можна було підзарядити акумулятор.
Однак в Astrobotic Technologies повідомили, що відмова рухової системи призвела до серйозної втрати палива.
Наразі, команда працює над тим, щоб стабілізувати втрати та зібрати якомога більше даних. Крім того, в Astrobotic Technologies вивчають, які ще цілі можна було б виконати в рамках цієї місії.
Місія США на Місяць
Нагадаємо, Сполучені штати Америки 8 січня вперше за 50 років здійснили запуск ракети з метою доправити спусковий апарат на Місяць.
Раніше ми повідомляли що США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.
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