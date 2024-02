Американский частный посадочный модуль успешно сел на Луну

Аппарат стартапа из Хьюстона приземлился на Луну в четверг, что сделало его первым частным космическим аппаратом, совершившим посадку на лунную поверхность невредимым.

Приземление произошло в 18.23 по времени восточного побережья США, однако ранее имело место короткое отключение связи, что сделало точный статус космического корабля не ясным.

"Сегодня впервые за более полувека США вернулись на Луну. Сегодня день, демонстрирующий силу и перспективность коммерческого партнерства NASA", - заявил администратор NASA Билл Нельсон во время веб-трансляции.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.



