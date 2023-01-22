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Американський генерал побував у Ізюмі (фото)

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Харків, Неділя 22 січня 2023 15:46
Американський генерал побував у Ізюмі (фото) Фото: генерал США Кейт Келлогг в Ізюмі (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Генерал армії США Кейт Келлог та делегація американських військових відвідали сьогодні звільнений від окупантів Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів у Харківській області", - розповів він.

За словами Синєгубова, на місці з генералом США вдалося обговорити питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні.

"Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлогу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

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