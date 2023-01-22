Американский генерал побывал в Изюме (фото)

Генерал армии США Кейт Келлогг и делегация американских военных посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - рассказал он.

По словам Синегубова, на месте с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, гуманитарную ситуацию и ситуацию по безопасности в регионе.

"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", - добавил глава региона.