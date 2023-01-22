Американский генерал побывал в Изюме (фото)
Генерал армии США Кейт Келлогг и делегация американских военных посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - рассказал он.
По словам Синегубова, на месте с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, гуманитарную ситуацию и ситуацию по безопасности в регионе.
"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", - добавил глава региона.
Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.
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