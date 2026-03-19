Американський F-35 потрапив під вогонь в Ірані: що відомо про інцидент

19:59 19.03.2026 Чт
2 хв
Літак коштує понад 100 мільйонів доларів США
aimg Олена Чупровська
Фото: в Ірані вперше підбили сучасний літак США F-35 (Getty Images)

Американський винищувач-невидимка F-35 вартістю понад 100 мільйонів доларів отримав пошкодження під час бойового вильоту над Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс.

Читайте також: Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО

Що сталося

F-35 виконував бойове завдання над іранською територією, коли, за попередніми даними, потрапив під вогонь іранських сил. Після цього пілот здійснив екстрену посадку.

"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний", - заявив Хокінс. Цей інцидент розслідується.

Два джерела, знайомі з ситуацією, підтвердили, що пошкодження F-35 - наслідок вогню саме з іранського боку.

Перший такий випадок у цій війні

Якщо факти підтвердяться, це буде перший випадок, коли Іран збив або серйозно пошкодив американський літак із початку конфлікту - він розпочався наприкінці лютого.

У бойових діях F-35 застосовують як США, так і Ізраїль.

Нагадаємо, Трамп на зустрічі з прем'єром Японії Санае Такаїчі заявив, що міг би вирішити питання з Іраном "за дві секунди". Проте США, за його словами, діють "дуже виважено".

Паралельно він відкрито незадоволений союзниками. Трамп заявив, що членство США в НАТО - "безумовно те, про що варто задуматися", і розкритикував відмову союзників приєднатися до операції проти Ірану.

